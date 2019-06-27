Розы и шипы

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О том, как красивая инициатива горожан перечёркивается инструкциями

Исполняющего обязанности мэра Кишинёва Руслана Кодряну возмущает внешний вид города. Неавторизованным ларькам, киоскам, гаражам столичная власть объявила бой, эвакуируя эти строения с главных улиц города. Но ломать – не строить.

Многим кишинёвцам тоже не нравится внешний вид их города: разбитые тротуары, дороги, неуютные дворы. И, не ожидая, когда у городских властей появятся деньги на благоустройство их придомовой территории, они закатывают рукава и облагораживают места своего проживания.

Флоровна с улицы Флорилор

Супруги Алла и Алексей Швец (на фото) более полувека живут в многоквартирном доме на улице Флорилор. 80-летний Алексей Васильевич всю свою жизнь проработал в строительстве. Под руководством этого опытного бригадира построено большинство мельниц в республике. Алла Флоровна на год моложе супруга. Она более сорока лет преподавала в школе русский язык и литературу. Когда они въехали в квартиру на Флорилор, вокруг их новостройки не росло ни дерева, ни кустика – высотку окружали только горы строительного мусора.

Алла с Алексеем любили цветы и поэтому сразу после переезда взялись облагораживать неприглядный вид из окна – в свободное от работы время стали сажать под окнами однолетние цветы. Однажды Алексей Васильевич принёс с сельскохозяйственной выставки роскошный куст розы «чёрный принц». Чтобы королева цветов прижилась на новом месте, её владелец несколько раз перекопал участок, отвоевав его у сорняков. И «чёрный принц» вот уже три десятилетия восхищает своими пурпурными бархатистыми бутонами.

За 34 года существования цветника в нём появилось 60 кустов роз разных сортов, а также сирень, пионы, ирисы, гвоздика, астры, гладиолусы, хризантемы и другие цветы. Супруги Швец с ранней весны и до поздней осени копаются на участке: поливают, рыхлят землю, борются с сорняками, лечат заболевшие растения, удобряют и прочее. Говорят, цветы, как дети: раз завёл, то пои, корми – одним словом, заботься!

Озеленители-энтузиасты не жалуются ни на усталость, ни на материальные затраты, они создают красоту для собственного удовольствия и на радость соседям. И счастливы, что их детище превратилось в маленькую достопримечательность микрорайона. Жильцы соседних домов приходят сюда полюбоваться и насладиться волшебным благоуханием. А учителя проводят здесь иногда для школьников уроки ботаники.

Глядя на супругов, подтянулись и некоторые соседи. Пенсионерка Аурика Домбровская живёт на третьем этаже, но тоже стала разводить красоту возле подъезда. Уверяет, что выращивание цветов прибавляет ей здоровья и заряжает оптимизмом. А председатель их ЖСК Ф. Ковальжиу создал именную аллею. Год назад он купил саженцы катальпы бигнониевидной и роздал их жильцам, которые, посадив деревца, повесили на каждый ствол бирку со своей фамилией.

«Озеленение – благое и нужное дело. Но необходимо уважать правила и градостроительное законодательство. А наши горожане часто высаживают растения в охранной зоне инженерных сетей либо прямо на сетях. Но их корневая система может разрушить коммуникации. В случае аварии кустарники и деревья осложняют доступ к сетям. В итоге возникает много проблем».

Тучи над цветником

Но недавно над розарием сгустились тучи. Впервые за много лет компания Termoelectrica приступила к замене старых труб, которые пролегают под цветником. Для рытья траншеи приехал экскаватор. С большим трудом супруги Швец уговорили бригадира отказаться от использования техники и рыть траншею для прокладки новых труб вручную. Но за эту работу – ради спасения своего мини-парка – им придётся выложить кругленькую сумму.

В подобной ситуации оказались и кишинёвские пенсионеры, которые три десятилетия стремились превратить унылый урбанистический пейзаж в чарующий уголок природы. Впрочем, не они одни. Судя по постам в социальных сетях, благородное дело посадки цветов возле своих высоток не чуждо многим кишинёвцам. Но они, как правило, не хотят афишировать свои зелёные уголки и способы разрешения конфликтов с коммунальными службами.

Попасть в(на) сети

Дело в том, что придомовая территория многоэтажки принадлежит городу. Сажать деревья и даже кустарники на муниципальной территории без разрешения нельзя. Особенно в местах прокладки инженерных сетей.

По словам врио начальника главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений муниципия Кишинёв Алексея Цуркана, у инженерных сетей есть охранные зоны, в пределах которых любые действия регламентируются. По существующим нормативам расстояние от стены многоэтажного дома до дерева должно составлять не менее пяти метров, до кустарника – полтора. Даже если эти требования соблюдаются, горожанам, желающим украсить двор зеленью, на работы по благоустройству следует получить добро.

Перво-наперво озеленителям-энтузиастам нужно обратиться к проектировщику. Он разработает план будущего розария на основе топографической съёмки, где будут показаны все инженерные сети, в том числе и подземные коммуникации. Готовый документ следует завизировать в районном отделе архитектуры. Если выяснится, что через будущий цветник пролегают инженерные сети, план придётся согласовать со службами, которые эти сети эксплуатируют.

– Спасибо энтузиастам! Озеленение – благое и нужное дело. Но необходимо уважать правила и градостроительное законодательство. А наши горожане часто высаживают растения в охранной зоне инженерных сетей либо прямо на сетях. Но их корневая система может разрушить коммуникации. В случае аварии кустарники и деревья осложняют доступ к сетям. В итоге возникает много проблем, – посетовал Алексей Цуркан.

Адвокат, магистр права Роман Аронов пояснил, что Кодекс РМ «О правонарушениях» пока не предусматривает административной ответственности за самовольную посадку деревьев и кустарников на территории РМ. Но власти мегаполисов с этим не шутят, например постановление правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП запрещает физическим лицам самовольные посадки деревьев и кустарников на территории российской столицы. Нарушителям грозит штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей.

В поисках выхода

Молдавской столице не хватает денег на озеленение, достойное южного города. Но когда у города появляются добровольные помощники, которые украшают свои дворы декоративными кустарниками и цветами, они автоматически попадают в разряд злоумышленников. И этими нарушителями, как правило, становятся пенсионеры – именно они и являются бескорыстными озеленителями городских дворов. Как этим людям в создавшихся условиях узаконить свои садики и цветники, высаженные на «неправильном» месте?

Не пора ли гражданским активистам и организациям, специализирующимся на вопросах экологии, охране окружающей среды, вынести на общественное обсуждение вопрос об инициативах граждан по озеленению города и выслушать мнения жителей столицы? А затем по результатам дискуссии разработать новые положения, в которых найдётся место и для деятельности горожан, любящих свой город и делающих всё для его процветания. Не на словах, а на деле.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Регламент для двориков

Александр Барковский, главный инженер проектов отдела генпланов муниципального проектного института Chişinău-proiect:

– Насколько я знаю, все структуры руководствуются инструкцией о порядке использования прилегающей территории, где чётко расписано, что можно и чего нельзя делать при эксплуатации территории дворов. Но этому документу сто лет. Он принимался в советское время и до сих пор не обновлялся. А ведь можно на основании действующего законодательства провести анализ и разработать временный регламент о порядке использования прилегающих придомовых территорий, находящихся в зоне размещения многоэтажных зданий. И в эти правила включить вопросы, которые очень важны для жителей города, но им уделяется мало внимания. Например самовольное устройство парковок во дворах, или активность жильцов, украшающих свои дворы клумбами и цветниками, которая в Кишинёве никак не регулируется. Следует предусмотреть в этом документе разные вопросы. И тогда многие противоречия будут сняты раз и навсегда.

Татьяна СОЛОВЬЁВА