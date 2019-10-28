Роженица из Унген скончалась в больнице: родственники винят врачей

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Жительница Унген умерла на больничной койке вскоре после рождения близнецов. Родственники погибшей обвиняют врачей, однако руководство больницы заявляет, что трагедия случилась из-за медицинских осложнений, возникших во время родов.

18 октября женщина родила двоих здоровых малышей. Однако вскоре её перевели в реанимацию из-за возникших осложнений. 21 октября пациентку доставили в столичную республиканскую больницу в состоянии комы, где женщина скончалась, пишет unimedia.info.

Родственники и близкие друзья женщины обвиняют в случившемся врача, который принимал роды. На руках у мужа погибшей остались трое маленьких детей.

Как сообщил директор райбольницы Унген Андрей Алексеев, по факту случившегося было начато внутреннее расследование. По его словам, на данный момент нет оснований отстранять от должности врача, принимавшего роды.

В свою очередь, министр здравоохранения Алла Немеренко рассказала, что навещала женщину в реанимации и убедилась, что её состояние было крайне тяжёлым. Министр также подтвердила факт инициирования служебного расследования.

Обстоятельства трагического инцидента выясняются.