Рождественскую ярмарку торжественно откроют сегодня вечером

Рождественскую ярмарку торжественно откроют сегодня вечером

Открытие Рождественской ярмарки, организованной Правительством Республики Молдова, состоится сегодня в 6 вечера. В торжестве также примет участие премьер-министр.

Территория ярмарки будет разделена на девять зон:

  • Сказочная зона, где с Дедом Морозом встретятся самые маленькие посетители, чтобы прочитать стихи и получить подарки;
  • Ледовая зона, где будет установлен каток;
  • Три зоны развлечений, где установлены колесо обозрения, карусели и паровозик;
  • Зона традиций с 30 домиками, где посетители смогут приобрести разнообразные поделки и подарки;
  • Две концертные площадки, на одной из которых будут выступать исключительно дети. На другой каждый вечер будут выступать местные звёзды.
  • Фотозона, где будет установлена ​​Рождественская елка.

Общие затраты на организацию мероприятия составили 11 млн. леев, пишет tv8.md. Ярмарка продлится до середины января 2019 года.

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