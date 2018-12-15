Рождественскую ярмарку торжественно откроют сегодня вечером

Открытие Рождественской ярмарки, организованной Правительством Республики Молдова, состоится сегодня в 6 вечера. В торжестве также примет участие премьер-министр.

Территория ярмарки будет разделена на девять зон:

Сказочная зона, где с Дедом Морозом встретятся самые маленькие посетители, чтобы прочитать стихи и получить подарки;

Ледовая зона, где будет установлен каток;

Три зоны развлечений, где установлены колесо обозрения, карусели и паровозик;

Зона традиций с 30 домиками, где посетители смогут приобрести разнообразные поделки и подарки;

Две концертные площадки, на одной из которых будут выступать исключительно дети. На другой каждый вечер будут выступать местные звёзды.

Фотозона, где будет установлена ​​Рождественская елка.

Общие затраты на организацию мероприятия составили 11 млн. леев, пишет tv8.md. Ярмарка продлится до середины января 2019 года.