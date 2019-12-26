Рождественский караван: спецмашины спасателей проехали по стране (ФОТО, ВИДЕО)

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Вчера, 25 декабря, в нескольких населённых пунктах страны побывал Рождественский караван спасателей и пожарных. Сотни детей встретили спецтехнику, украшенную огнями и гирляндами.

Первым местом, куда прибыла автоколонна, стал город Унгены, где маленьким жителям раздали подарки, а также провели презентацию спецтехники. Рождественский караван также побывал в Чимишлии, где более 400 детей с нетерпением ждали своих подарков. Юные зрители опробовали оборудование пожарных, а также сфотографировались и пообщались с теми, кто спасает человеческие жизни.

Рождественский караван ГИЧС отправится и в другие населённые пункты Молдовы,.