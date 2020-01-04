Рождественская ярмарка в центре столицы: узнайте программу мероприятий на выходные

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Рождественские ярмарки в центре столицы будут работать ещё неделю. В последние праздничные дни власти обещают гостям и жителям столицы насыщенную концертную программу.

Так, сегодня, начиная с 18:00, посетители смогут насладиться выступлением оркестра ГИЧС “Plai Moldovenesc”. В конце вечера со своими хитами выступит легендарная группа “Noroc”, пишет realitatea.md.

В воскресенье праздничная программа начнётся с мультфильма “Золушка”. В 14:00 на сцену ПВНС поднимется Президентский оркестр Республики Молдова. Также присутствующих порадуют творческие коллективы “Marie, Mărioara” из Бричан и ансамбли “Izvoraș”, “Țărăncuța” и “Băștinașii” из Леовского района. В 18:00 для пришедших на площадь выступят Анишоара Пуйкэ и Виталие Дани. Посетители также насладятся игрой театра огней “Сансара”.

Рождественская ярмарка будет открыта до 10 января по будням, с 12:00 до 22:00, а в выходные дни – с 10:00 до 22:00.