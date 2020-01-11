Чебан на закрытии Рождественской ярмарки: Нам удалось создать праздничную атмосферу (ФОТО)

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Рождественская ярмарка в сквере Кафедрального собора в центре столицы завершила свою работу вечером 10 января.

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, присутствовавший на мероприятии, с удовлетворением отметил, что удалось создать приятную атмосферу в центре столицы, обустроить всё таким образом, чтобы жители и гости столицы смогли насладиться хорошо подготовленной художественной программой.

Градоначальник также отметил, что впервые примэрия муниципия Кишинёв и правительство страны объединили усилия по организации мероприятия, посвященного зимним праздникам.

Это первый опыт организации такого мероприятия совместно с исполнительной властью, и я думаю, что он стал успешным. Положительные отзывы граждан побуждают нас стремиться к большему, – сказал Чебан.

Рождественская ярмарка была открыта в Кишинёве 21 декабря. Она была организована Правительством РМ и примарией столицы.