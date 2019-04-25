Рождаемость в Молдове сократилась почти на 5%, а каждый пятый ребёнок – внебрачный (ГРАФИК)

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В 2018 году в Молдове на свет появились 32 606 детей, что на 1 454 (4,3%) меньше по сравнению с 2017 годом. Кроме этого, доля детей, рождённых вне официального брака, составляет 21,2% (6 911).

По данным Национального бюро статистики, из рождённых в 2018 году детей 51,7% – мальчики, при этом соотношение составило 107 мальчиков на 100 девочек. За отчётный период сократилось количество перворождённых в семьях детей (на 1,4%) и составило 37,9% из общего числа рождённых в 2018 году. Тогда как третьи и четвёртые дети в семье стали появляться намного чаще, их количество возросло на 0,8% и 0,7% соответственно. Рождённые в многодетных семьях дети чаще регистрируются в сельской местности, чем в городской.

Кроме этого, в 2018 году наблюдалась тенденция к уменьшению числа рожениц до 20-и лет. Их количество составило 6,7% из общего числа рожениц, по сравнению с 6,8% в 2017 году. В городской среде мамами становятся в более зрелом возрасте, чем в сельской местности. Так, средний возраст первородящих в городской среде составляет 26,8 лет, а в сельской местности – 23,9 лет. А по всей республике средний возраст, в котором женщина становится мамой, составляет 25 лет.