Рождаемость в Молдове продолжает стремительно падать

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Число детей в Молдове снова уменьшилось. Так, в 2018 году в нашей стране было зарегистрировано более 32 000 новорожденных, что на 4% меньше по сравнению с 2017 годом.

По данным Национального бюро статистики, уровень рождаемости в сельской местности выше по сравнению с городской средой. Кроме этого, в течение года на свет появилось больше мальчиков, чем девочек, передаёт tv8.md. Так, из общего числа новорожденных мальчики составили более 50%, на 107 мальчиков приходятся 100 девочек. Что касается веса новорожденных, то около 94% детей родились с весом более 2 500 гр. Кроме этого, согласно статистическим данным, большинство малышей родились после 35-ой недели беременности.

А женщины из сельской местности становятся мамами в более раннем возрасте, чем женщины из городской среды. Средний возраст первородящих женщин в Молдове составляет 25 лет. Как правило, женщины из сёл становятся мамами в более раннем возрасте, в среднем в 23 года, а женщины из городов – в 26.