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Ровно 52 года назад в эти дни жители Кишинева утопали в сугробах

Ровно 52 года назад в эти дни жители Кишинева утопали в сугробах

Несмотря на обещанные морозы, снегопады в ближайшее время синоптики не прогнозируют.

Если 52 года назад жители столицы наслаждались зимой полной снега, то сегодня кишиневцам остается лишь радоваться ясным небом.

Похоже, снега не стоит ожидать и в наступившем 2018 году. При этом, на Молдову надвигаются морозы. К концу недели температурный минимум составит -10 градусов Цельсия, сообщает unimedia.info.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, небольшие осадки в виде снега возможны в конце января.

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