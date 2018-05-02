Россию увесили ярлыками

О пропагандистской войне США

26 апреля издание Bloomberg в статье Shun Russia to Save the World назвало Россию термитом, который подтачивает международные организации, в том числе ООН, лишает их авторитета. Нужно Россию изгнать из них, чтобы спасти мировое сообщество и демократию! И, безусловно, в международном плане нужно воспринимать Россию как страну второго сорта!

Пропагандистские клише

Нужно признать, что информационная война США против СССР, а потом и против России не останавливалась никогда. После фултонской речи У. Черчилля (5 марта 1946 года) и создания блока НАТО (4 апреля 1949 года) Вашингтон неустанно вёл пропагандистскую войну, разрабатывал политологические категории («советский тоталитаризм», «ордынское наследие», «голодомор», «госкапитализм», «силогархия»), которые якобы научно описывали политическую реальность в России.

Целые институты занимались советологией, а после 1991 года – «восточными исследованиями». По сути, эта армия политологов, психологов и социологов занималась и продолжает заниматься разработкой политических ярлыков, клише и негативных стереотипов в отношении Москвы. Большинство из них поражает своей примитивностью и догматизмом, зато легко усваивается массовым сознанием.

Про «тоталитаризм» и «диктатуру»

США называют РФ страной, где нарушаются права человека. Однако в России нет ни смертной казни, ни электрического стула, ни секретных тюрем (Гуантанамо, Абу Грейб), ни похищения людей с одобрения власти, ни секретных программ АНБ по тотальной слежке за населением. Так где же на самом деле нарушаются права?

США уверяют, что в России нет политического плюрализма, свободных и честных выборов. Но в российской Думе 4 партии (+2 платформы), а в конгрессе США только 2, причём с одинаковыми программами. И такая политическая система действует в США чуть ли не со дня их появления.

Президент РФ напрямую избирается народом, а в США – коллегией выборщиков, которые формально могут отменить волеизъявление народа и проголосовать за кого угодно. Обвинения в фальсификации выборов звучали в 2000 году, когда Альберт Гор якобы проиграл Дж. Бушу младшему, хотя набрал на 500 000 голосов больше! 12 декабря 2000 года Верховный суд США пятью голосами против четырёх постановил прекратить пересчёты и принять последние результаты, то есть победу Буша! И в 2016-м, когда штаб Хиллари Клинтон пустился в массовые фальсификации выборов – сначала на праймериз внутри Демократической партии, потом на национальном уровне. С ноября 2016 г. по февраль 2017-го США охватили протесты, напоминающие цветную революцию против Трампа!

США утверждают, что в РФ нарушаются права представителей местных народов. Возможно. Но в США лишь 2 июля 1964 г. был принят Закон о гражданских правах, который запретил расовую дискриминацию! А реальное право голоса чернокожие американцы получили лишь в 1965-м, после принятия закона США об избирательных правах! В «дикой» России, наоборот, никогда не было резерваций, сегрегации и расизма. А всеобщее право голоса было внедрено с 15 апреля 1917 года.

США утверждают, что Россия продвигает тоталитарные и даже фашистские методы управления государством. Оставим в стороне аргументы, что до Второй мировой войны США поддерживали нацистскую Германию, способствовали её индустриализации и приходу Гитлера к власти. После Второй мировой войны США дали убежище многим офицерам СС и вермахта, патронировали Бандеру, поддерживали «Серых волков» в Турции, фашистскую диктатуру Франко в Испании, неофашистские организации в Италии, в том числе через программу «Гладио».

Куда более интересна сегодняшняя позиция США в ООН. Так вот, из 178 стран только США и Украина отказались голосовать за резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» (72-я Ассамблея ООН 16 ноября 2017 г.). Это происходит почти ежегодно. Любопытно, почему США не голосуют против героизации нацизма?

Про массовые репрессии

США говорят о репрессивном характере российской власти как её родовой черте. Дескать, это было свойственно Ивану Грозному, Петру Великому, Иосифу Сталину и, безусловно, Владимиру Путину. Однако даже при беглом анализе возникают большие сомнения в правдивости данного пропагандистского конструкта.

Как пишет политолог Игорь Буккер, «за весь период правления царя Иоанна Васильевича было казнено не более 4-5 тысяч человек. Что ни в какое сравнение не идёт с правлением, например, современника Иоанна IV, французского короля Карла IX, по распоряжению которого за одну Варфоломеевскую ночь католики перебили во Франции 30 тысяч протестантов. В том же XVI веке в Англии только за бродяжничество были повешены 70 тысяч человек. Эти цифры доказывают, что особая «кровожадность» Грозного – домыслы, фальсификат».

Как утверждает Наталия Нарочницкая, доктор исторических наук: «Западу бесполезно доказывать, что Иван Грозный за 30 лет царствования загубил людей в 10 раз меньше, чем Екатерина Медичи за одну Варфоломеевскую ночь. Всё равно мы – варвары, а Запад – хороший! Для меня, как историка, совершенно ясно, что на Западе Сталина ненавидят вовсе не за репрессии, в которых он был далеко не первым и не единственным. Например, Робеспьера и Кромвеля они не осуждают, но там на душу населения репрессированных было куда больше!»

Особый козырный туз в этих баталиях – сталинские репрессии. Тему впервые озвучил верный соратник Сталина Никита Хрущёв на закрытом ХХ съезде КПСС. Именно сталинские репрессии скомпрометировали СССР и мировое коммунистическое движение, заложили основу под развал Советского Союза и всей социалистической системы.

Александр Солженицын, главный обличитель сталинских репрессий, говорил об умопомрачительных цифрах – 70 миллионах! Аналитический центр ЦРУ США «Рэнд Корпорэйшен» подсчитал количество репрессированных, и получились несколько иные цифры – около 700 тысяч человек.

Как утверждает Марио Соуса, «Хрущёв использовал материал Солженицына как таран для разрушения сталинского наследия». Сам Запад использовал их для борьбы против СССР. При этом сам Соуса говорит о 100 000 убитых, что вызвало раздражение в российских либеральных кругах.

Но даже если признать цифры сталинских репрессий и посчитать их спланированным геноцидом, нужно признать, что такие преступления совершались и в западном мире.

Возьмём дискуссии о «деяниях» инквизиции и реальное количество убитых ею граждан Европы. Здесь жертвы делятся на несколько категорий: «ведьмы», «колдуны», «еретики», «враги церкви». Брайан Левак, автор «The Witch Hunt in Early Modern Europe» определяет цифру «ведьм», жертв инквизиции, примерно в 60 000 человек. Анне Левелин Барстов автор «Witchcraze» даёт цифру в 100 000 человек. Рериховский ученик А. Клизовский считал, что инквизиция сожгла на кострах около десяти миллионов «ведьм и колдунов».

Теперь о самих США. В Америке тоже существует дискуссия о реальном количестве истреблённых индейцев. Некоторые учёные утверждают, что американские колонисты при содействии властей США истребили на корню 95 млн индейцев (Американский холокост: Д. Стэннард, Oxford Press, 1992). В учебниках США по истории об этом вы не найдёте ни слова. Великая нация не может быть виновной в геноциде коренного населения, не так ли?

Завышенная ли это цифра? Возможно, да. Тем не менее США 40 лет отказывались ратифицировать конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. Ратификация произошла спустя 40 лет – 25 ноября 1988 года.

Голодомор

Мощнейшим пропагандистским ударом против СССР и России была тема голодомора, то есть умышленного истребления путём искусственно спровоцированного большевиками голода малороссов.

О том, что за этой кампанией стоят США и фашистская Германия, пишет Марио Соуса. По его мнению, пропагандой идеи занялся Вильям Рендольф Херст – американский мультимиллионер и медиамагнат. В 1940 г. В. Херст был владельцем 25 ежедневных и 24 еженедельных газет, 12 радиостанций, 2-х мировых агентств новостей, киностудии Cosmopolitan и т. д.

В 1934 году он совершил путешествие в Германию, где был принят Гитлером как гость и друг. После поездки в газетах Херста появилась серия статей против Советского Союза и, в особенности, против Сталина.

Эта кампания началась 18 февраля 1935 года с заголовка первой страницы в Chicago American: «6 миллионов человек умерли от голода в Советском Союзе». Тема муссировалась и далее. Цифры выросли до 10 млн убитых украинцев.

Президент Рейган начал в 80-е годы крестовый поход против коммунистов, и пропаганда о миллионах умерших от голода на Украине была возрождена.

Комиссия, созданная конгрессом США в 1988 году, пришла к выводу, что во время голодомора четверть украинского населения – то есть миллионы – были намеренно уничтожены советским правительством путём геноцида, а не просто погибли вследствие неурожая.

Дальше – больше. 20 октября 2003 года Палатой представителей Конгресса США была принята резолюция по голодомору 1932-1933 гг. на Украине, в которой признала его актом террора и массового убийства, направленного против украинского народа.

Канадский журналист Дуглас Тоттл скрупулёзно показал фальсификации в своей книге «Мошенничество, голод и фашизм. Миф о геноциде на Украине: от Гитлера до Гарварда» (1987 г.). Тоттл доказал, что фотографии голодных детей сделаны во время гражданской войны и взяты из изданий 1922 года. Кстати, точных данных о количестве погибших от голода в УССР нет.

Можно предположить, что голод был продуктом небывалой засухи, которая охватила многие регионы СССР, в том числе России и Казахстана. Это уже опровергает миф об уничтожении малороссов великороссами.

При этом сами США и Великобритания обвинялись в массовом истреблении граждан.

Так, в 1943 г. британские власти допустили чудовищный голод в Бенгалии, в результате которого погибло свыше 3,5 млн человек, а до этого вполне успешно морили голодом Ирландию.

Организация массового голода в Индии была ответом британской администрации на восстание 1942 года и поддержку населением «Индийской национальной армии».

В 1918 и 1920 годах эпидемия гриппа-испанки стала причиной смерти 20 млн человек в США и Европе, но никто не осудил правительства этих стран за убийство своих граждан.

Как утверждает историк Борис Борисов, в американской истории имеется крупное преступление против своего народа – это Великий американский голодомор того же злополучного 1932/1933 года, в результате которого США недосчитались примерно 5 миллионов человек. В Америке даже в наиболее благополучном и самом богатом городе страны Нью-Йорке люди массово умирали от голода.

К тому же мало кто знает о пяти миллионах американских фермеров (около миллиона семей) ровно в это же время согнанных банками с земель за долги, но не обеспеченных правительством США ни землёй, ни работой, ни социальной помощью, ни пенсией по старости – ничем. Процесс был назван Defarming. Каждый шестой американский фермер попал под каток голодомора…

Неоконы США безусловно отрицают эти данные. «Патриоты» в РФ отрицают обвинения Соединённых Штатов и либеральной интеллигенции. Так где же правда, а где ложь? Или истина, как всегда, где-то посередине?

«Империализм и агрессивность»

США утверждают, что РФ сформировалась за счёт имперских завоеваний, что Россия – тюрьма народов. А как вошли в состав США Техас (Мексика), Флорида (Испания), Аляска и т. д.?

Царскую Россию покинули в 1918-м и Финляндия, и Польша, а в 1991-м самораспустился СССР. Так назовите хоть один штат, который смог покинуть США!

США убеждают весь мир, что РФ ведёт агрессивную внешнюю политику. На определённых этапах истории всё это имело место быть. Та же мысль справедлива и по отношению к членам G7 (ФРГ, Франция, Великобритания, Япония и др.).

Однако тут есть важный нюанс: затраты Пентагона на оборону превышали долгое время затраты всех стран мира вместе взятых.

К примеру, военные затраты США, по данным портала statista.com на 2016 год, – $611 млрд, Китая – 215 млрд, РФ – 69,2 млрд, Саудовской Аравии – 63,7 млрд, Индии – 55,9 млрд, Франции – 55,7 млрд, Великобритании – 48,3 млрд, Японии – 46,1 млрд, ФРГ- 41,1 млрд, Южной Кореи – 36,8 млрд, Италии – 27,9 млрд, Австралии – $24,6 млрд. Получается, что США тратят на армию почти в 10 раз больше России. В 2017 году военный бюджет США составил около $700 млрд.

В 2015 году, согласно Thenation.com, военное присутствие США было в 135 странах мира.

Как пишет New York Times в статье America’s Forever Wars (2017 г.), CША находятся в перманентной войне с 11 сентября 2001 года, имея 240 000 активных военных и резервистов в 172 государствах и территориях!

И военные базы США во всём мире (около 800 единиц), главным образом вдоль границ РФ и Китая. И не Россия, а США вышли из договора по ПРО 13 июня 2002 года, сопротивлялись ДОВСЕ.

Более того, единственная страна, которая использовала атомное оружие, – это США. Также США использовали напалм во Вьетнаме. В 1999-м США и НАТО использовали запрещённые фосфорные бомбы в Югославии. 16 апреле 2017 г. США сбросили на Афганистан «мать всех бомб» (GBU-43) стоимостью около $15 млн. Это самое разрушительное неядерное оружие в арсенале США длиной девять метров и весом почти 10 тонн. Примечательно, что это произошло в канун конференции по Афганистану в Москве. Тем самым США демонстрировали свои военные возможности перед Россией и Китаем…

Богдан Цырдя, политолог