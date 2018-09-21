Российский предприниматель: У Молдовы есть уникальный шанс стать мостом между двумя мега-рынками Востока и Запада (ВИДЕО)

Президент корпорации «БЛ ГРУПП» Георгий Боос заявил на пленарном заседании Молдо-Российского экономического форума, что сегодня у Молдовы появился исторический и уникальный шанс стать мостом между двумя мега-рынками западноевропейских и евразийских стран.

– В условиях глобализации мир сегодня развивается мега-рынками и дальше уже взаимодействуют межу собой. Учитывая, что с этого пространства, возможно уже даже на долгие годы, ушли прибалтийские государства, у которых был такой шанс. В первую очередь у Литвы был такой шанс. Учитывая это обстоятельство, сегодня есть такой шанс у Молдовы. Тем более, что президент Молдовы одновременно проводит политику по многовекторному развитию отношений с западноевропейскими и евразийскими странами, – отметил Георгий Боос.

Кроме этого, Георгий Боос заявил, что сегодня будет подписан меморандум, который ранее обсуждался с президентом Молдовы Игорем Додоном. По его словам, документ является в некотором смысле открытием шлагбаума и стартом проекта, но пока ещё не его полной реализацией, так как любой долгосрочный проект, особенно связанный с инвестициями, требует оценки внутриполитической ситуации в той стране, в которой проходит его реализация и требует некой политической стабильности и предсказуемости.

– Суть проекта заключается в том, что наша корпорация готова создать современную среду во всех муниципальных образованиях республики на условиях долгосрочных концессионных соглашений. Мы готовы такие инвестиции производить на условиях: 50% – наших инвестиций и 50% – инвестиций наших контрагентов в Молдове. При реализации такого проекта достигается целый ряд эффектов. В первую очередь – это безопасность, снижение преступности, создание современных обликов всех населённых пунктов и межмуниципальных дорог, – сообщил он.

Кроме этого, по словам российского предпринимателя, в случае, если проект реализуется, корпорация готова построить в Молдове соответствующую фабрику, которая будет ориентирована не только на внутренний рынок потребления, но и на экспорт в ближайшие страны. На сегодняшний день корпорация экспортирует свою продукцию во все европейские страны, но если говорить о фабрике в Молдове, которая потенциально может возникнуть, то она будет отвечать за экспорт в ближайшие страны – Румынию, Балканские страны, и, возможно, Украину.

Более того, корпорация готова предложить обучение молдавских студентов в научно-исследовательском университете «Московский Энергетический Институт» на профильной кафедре светотехники за счёт грантов РФ, то есть бесплатно для Молдовы. Более того, в случае, если студенты будут учиться примерно, корпорация будет ещё выплачивать дополнительно стипендии, мотивируя при этом студентов к тому, чтобы они вернулись на родину и создали кадровый потенциал в Молдове.

– После выступления британского коллеги нас, Россию, могут опять обвинить в том, что у нас уже есть российский след в Европейском парламенте от Британии, поскольку британский коллега выступил апологетом того, что надо помнить свои корни и надо развивать отношения между народами Молдовы и России – в этом процветание и будущее молдавского народа. Я целиком поддерживаю этот тезис вместе с тезисом о том, что необходимо работать в направлении того, что Молдове предоставляется возможность быть мостом между Западом и Востоком и, используя эти выгоды приумножить как торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Молдовой, так и между Молдовой и Европейским союзом, – добавил Георгий Боос.