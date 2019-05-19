Российский “Первый канал” снял туристический фильм о Молдове (ВИДЕО)

Российский “Первый канал” снял туристический фильм о Молдове (ВИДЕО)

По инициативе Президента РМ, съемочная группа российского “Первого канала” сняла фильм о Республике Молдова с целью продвижения нашей страны как туристического направления.

Создатель фильма, Наталья Барбье, рассказала об архитектурных памятниках нашей столицы, о традиционных молдавских блюдах, о молдавской культуре и о многом другом.

– Считаю, что туристический потенциал Молдовы пока не освоен в полной мере, а подобные фильмы призваны продвигать имидж нашей республики во всем мире, а также привлекать туристов в нашу страну, способствуя, таким образом, созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест и развитию экономического сектора, – отметил на своей странице в соцсети глава государства. 

Посмотреть фильм можно ниже:

 

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