Российский кредит на ремонт дорог поступит в Молдову в ближайшее время

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Об этом на своей странице в соцсети по итогам встречи с послом РФ сообщил Игорь Додон.

– Поблагодарил Российскую Федерацию за выполнение обещания о предоставлении в ближайшее время Республике Молдова кредита в размере 200 млн. евро на ремонт дорог. Российская сторона уже внесла соответствующие изменения в бюджет на 2020 год, и молдавские власти в скором времени внесут такие же изменения в бюджет нашей страны, – отметил он.

Напомним, накануне глава государства заявил, что инвестиции в инфраструктуру в Молдове остановлены не будут, так как от этого зависят рабочие места, в которых так нуждаются наши граждане.

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