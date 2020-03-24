Российский кредит на ремонт дорог поступит в Молдову в ближайшее время

Российский кредит на ремонт дорог поступит в Молдову в ближайшее время

Об этом на своей странице в соцсети по итогам встречи с послом РФ сообщил Игорь Додон. 

– Поблагодарил Российскую Федерацию за выполнение обещания о предоставлении в ближайшее время Республике Молдова кредита в размере 200 млн. евро на ремонт дорог. Российская сторона уже внесла соответствующие изменения в бюджет на 2020 год, и молдавские власти в скором времени внесут такие же изменения в бюджет нашей страны, – отметил он. 

Напомним, накануне глава государства заявил, что инвестиции в инфраструктуру в Молдове остановлены не будут, так как от этого зависят рабочие места, в которых так нуждаются наши граждане.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md