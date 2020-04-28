Российский кредит: Конституционный суд оттягивает рассмотрение вопроса

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Заседание Конституционного суда Молдовы, на котором будут рассмотрены ходатайства оппозиции по поводу закона о предоставлении нашей стране кредита на 200 млн евро Российской Федерацией, назначено на 7 мая. Об этом говорится в объявлении, размещенном сегодня на официальном сайте КС.

Рассмотрение обращений начнется в 10.15. Заседание будет публичным.

Напомним, что ряд депутатов ПДС, ППДП и группы “Про-Молдова” оспорили в Конституционном суде закон о предоставлении нашей стране российского кредита в размере 200 млн евро. КС приостановил действие документа до проведения заседания и вынесения вердикта по этому поводу. Таким образом, предоставленные средства в этот период времени не смогут поступить в Молдову.

Ранее премьер-министр РМ Ион Кику заявлял, что российский кредит будет использован в том числе для покрытия нужд бюджета и выплаты зарплат, пенсий и социальных пособий. Глава правительства, а также глава государства отмечали, что если закон будет заблокирован, выполнение финансовых обязательств перед гражданами окажется под угрозой.

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