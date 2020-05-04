Российский кредит: Кику рассказал, чем может обернуться для страны “политическая авантюра” некоторых (ВИДЕО)

Российский кредит: Кику рассказал, чем может обернуться для страны “политическая авантюра” некоторых (ВИДЕО)

На этой неделе Конституционный суд рассмотрит обращение некоторых политиков по поводу соглашения о российском кредите. Ранее его подписание оспорили ряд депутатов ПДС, ППДП и группы “Про-Молдова”. Премьер-министр продолжает считать, что речь идет о “политической атаке”. Заявление было сделано на брифинге для прессы. 

– Если правительство не получит доступ к этому кредиту, у нас будут сложности с финансированием некоторых затрат, включенных в измененный закон о бюджете, который был принят две недели назад парламентом. Я имею в виду: инвестиции в инфраструктуру, помощь экономическим агентам и многое другое. В случае аннулирования этого кредита правительство придет в парламент с поправками в бюджет на минус 4 миллиарда леев. Те, кто начал эту “политическую авантюру”, будут нести ответственность за это, – сказал он. 

Напомним, заседание КС по российскому кредиту состоится 7 мая.

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