Российские правоохранители могут объявить Усатого в розыск: имя лидера «Нашей партии» фигурирует в громкой афере

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Российские следователи изучают роль председателя «Нашей партии», экс-мэра Бельц Ренато Усатого в деле о выводе из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат», пишет российский РБК. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520», а Усатый «сопровождал процесс в интересах бенефициаров этой группы».

По данным следствия, бенефициары «1520», компании, занимающейся проектированием и строительством железных дорог, выводили деньги из России в Молдову. Два источника, знакомые с ходом расследования, рассказали РБК, что Усатый тесно взаимодействовал с владельцами «1520» Борисом Ушеровичем и Владимир Маркеловым и познакомил первого из них с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком. Схема по отмыванию средств действовала так: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдовы, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в нашу страну, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Владимиром Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии, говорит один из источников РБК. Следственный комитет России расследует причастность к данному делу и бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

– Следствие начало проработку Усатого, Маркелова и Ушеровича в рамках расследования дела Захарченко в 2018 году. По его словам, во время ареста Маркелова в октябре 2018 года с ним неподалеку находился Ренато Усатый, – сообщает источник.

Таким образом, появившаяся ранее в СМИ информация о том, что Ренато Усатый является невъездным в Россию, находит подтверждение. Кроме того, если следствию удастся доказать причастность лидера «Нашей партии» к громкой афере, очевиднее всего, российские правоохранительные органы объявят Усатого в розыск.

Источник: Actualitati.md.