Российские “КамАЗы” начнут распределять по населенным пунктам страны на следующей неделе (ВИДЕО, ФОТО)

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Как и было обещано ранее, первая партия российских “КамАЗов” прибыла в Молдову. О столь нужной для населенных пунктов нашей республики техники ранее договорились президенты Молдовы и России. Многофункциональные машины могут быть использованы для очистки дорог от снега, гололеда и для мойки улиц.

Сегодня в презентации поступивших в Кишинев автомобилей лично принял участие глава государства. Игорь Додон напомнил, что летом прошлого года он обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить Молдове в качестве безвозмездной помощи 100 специализированных машин для муниципалитетов Молдовы. Осенью российское правительство приняло решение о выделении денег на сборку “КамАЗов”. Работы завершились в середине января, а после инспекции 12 машин вместе с необходимым оборудованием выехали в сторону нашей республики и прибыли на днях.

– Я не хочу начинать их раздачу сейчас, чтобы не было никакой политической интерпретации. На следующей неделе, сразу после завершения избирательной кампании, мы начнем распределять их между районами и муниципалитетами, с которыми были подписаны предварительные соглашения по этому поводу. Это Бричаны, Окница, Купчинь, Флорешты, Бельцы, Кишинев – 2 единицы, Комрат, Басарабяска, Тараклия, Сорока, – рассказал Додон.

Президент отметил, что машины будут распределены по районам не на основании партийной принадлежности их руководства, а исходя из критерия первостепенной важности. Глава государства также добавил, что речь идет только о первой партии техники, и выразил надежду, что в скором времени российские “КамАЗы” поступят по все крупные населенные пункты Молдовы.

– Искренне благодарю братский российский народ и лично Президента РФ Владимира Путина за помощь, оказанную нашей стране в разных областях. Буду и далее прилагать все усилия для укрепления стратегического партнерства между нашими странами, – добавил президент.