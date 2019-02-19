Сказано – сделано: российские “КамАЗы” добрались до Молдовы (ВИДЕО)

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Пройдя полную техническую инспекцию в Москве, первая партия грузовых автомобилей, о которых договорились президенты Молдовы и России, прибыла в нашу страну. Путь был неблизким, автомобили преодолели 6 стран – 2 600 км, но машины проявили себя с лучшей стороны.

Все автомобили, полученные благодаря договоренностям, достигнутым между президентами Молдовы и России, многофункциональны. В одном “КамАЗе” сконцентрирована мощность и функциональность сразу трех машин: для очистки снега, для помыва улиц и дорог и для посыпки дорог песком в гололед.

Водители, доставившие “КамАЗы” из Москвы в Молдову, уверяют, что молдавские шоферы будут довольны подарком российской стороны, ведь в автомобиле – все продумано до мелочей: мощный двигатель, способный вытянуть авто на любом бездорожье. При оснащении автомобилей учитывался и необходимый комфорт для водителей. Данная модель гораздо более усовершенствована, в кабине практически не слышно шума и работа будет доставлять сплошное удовольствие, сообщает Accent TV.

Стоит отметить, что ранее президент Игорь Додон обещал, что помощь российских партнеров будет передана в районы и муниципалитеты – туда, где местные власти испытывают острую необходимость в технике для поддержания нормального состояния дорог.