Российские инвесторы видят Молдову мостом между Россией и ЕС

Низкие издержки, комфортная налоговая система, хорошее соотношение по таможенно-тарифной нагрузке, – вот главные преимущества нашей республики для российских инвесторов. Однако последние хотят быть уверенными в политической стабильности в Молдове. Об этом в рамках телемоста заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

– Молдова может служить мостом между Россией и ЕС, так как у Молдовы действуют свои соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, – сказал он, отметив, при этом, что российские бизнесмены хотят услышать четкий сигнал от молдавского государства, что их инвестиции будут защищены.

На уникальное географическое, геополитическое и геоэкономическое положение Молдовы обратил внимание и сопредседатель общероссийской общественной организации “Деловая Россия” Андрей Назаров. Он напомнил, что Молдова одновременно имеет подписанные соглашения с ЕС и с недавнего времени является страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Российские инвесторы готовы воспользоваться этими связями, отметил он.

Назаров также добавил, что после того, как президентом Молдовы стал Игорь Додон, заинтересованность российских предпринимателей в инвестиции в нашу страну стала выше.

– Мы проанализировали потенциал дальнейшего двустороннего сотрудничества и поняли, что, хоть Россия и находится в первой десятке инвесторов Молдовы, все-таки наше взаимодействие может быть гораздо эффективнее, – сказал он.

Телемост был посвящен предстоящему Экономическому молдо-российскому форуму, который пройдет в Молдове с 20 по 22 сентября. Его участниками станут сотни предпринимателей обеих стран. Ожидается, что мероприятие станет не только площадкой для дискуссий, но и для принятия важных решений, в том числе, подписания ряда соглашений.