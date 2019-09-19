Российские инвесторы хотят построить кольцевую автомобильную дорогу вокруг Кишинева (ФОТО, ВИДЕО)

Российские инвесторы хотят построить кольцевую автомобильную дорогу вокруг Кишинева (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства встретился также с Игорем Букато, председателем Совета директоров российского Некоммерческого партнерства «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение». Российский гость прибыл в нашу страну для участия в Молдавско-российском экономическом форуме.

Представители команды Игоря Букато провели презентацию, подробно рассказав о деятельности группы компаний «Возрождение». В частности, инвесторы осуществили строительство окружных автомобильных дорог в Санкт-Петербурге и Ашхабаде, построили десятки высококлассных объектов дорожной и муниципальной инфраструктуры в этих и других городах. В Республике Молдова российские инвесторы предлагают построить соответствующую всем международным стандартам кольцевую автомобильную дорогу вокруг Кишинева, призванную значительно разгрузить транспортные потоки в столице и центральной части страны.

– Приветствовал предложенный нам проект, поскольку считаю его крайне важным с точки зрения экономического развития всей Молдовы. В связи с этим заявил о намерении выступить с президентской инициативой о начале официальных переговоров для заключения соглашения о строительстве кольцевой автодороги. Уверен также, что привлечение российских инвестиций станет еще одним импульсом для развития и укрепления стратегического партнерства наших стран, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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