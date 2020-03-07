Российская сторона просит пассажиров одного из рейсов “Кишинёв-Москва” обратиться к врачу в связи с коронавирусом

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Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал несколько авиарейсов, связанных с заражёнными новым вирусом пассажирами. В данный перечень вошёл и рейс 9U 175 “Кишинёв-Москва” от 24 февраля, пишет lenta.ru.

По данным российской прессы, самолёт, принадлежащий молдавской авиакомпании, летел из Италии транзитом через Кишинёв. На его борту находились граждане, заразившиеся коронавирусом.

Лиц, летевших данным рейсом, просят немедленно обратиться в скорую помощь. К ним незамедлительно приедут медработники для взятия анализов и осмотра.