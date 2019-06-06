Российская сторона оплатит летний отдых в Сочи освобожденным из плена молдавским летчикам и их семьям

Российская сторона оплатит летний отдых в Сочи освобожденным из плена молдавским летчикам и их семьям

Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон. 

В рамках встречи с членом Генерального совета ассоциации «Деловая Россия», членом Молдавско-российского экономического совета Игорем Чайкой, глава государства поблагодарил его за большое содействие в освобождении молдавских пилотов из талибского плена в начале нынешнего года.

– Этот гуманный жест свидетельствует о большом уважении к Молдове и ее гражданам со стороны Российской Федерации. Еще одним подтверждением этого служит тот факт, что господин Чайка пригласил обоих пилотов с семьями отдохнуть этим летом в Сочи полностью за счет российской стороны, – отметил президент. 

Напомним, молдавские летчики Лионел Буруянэ и Михаил Криханэ были освобождены из плена в Афганистане в феврале этого года, благодаря стараниям Игоря Додона и руководства России.

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