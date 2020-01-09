Российская Федерация – основная страна назначения молдавских мигрантов

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Более 352 тысяч человек уехали в 2018 году из Республики Молдова за границу на сезонную работу или в поисках работы. По данным Бюро по миграции и убежищу МВД, из этого числа 238 тысяч составили мужчины, а 114 тысяч – женщины.

Российская Федерация и Италия лидируют среди стран, куда уезжают работать молдавские мигранты. Мужчины уезжают преимущественно в Российскую Федерацию (48%), женщины – в Италию (35%), передаёт moldpres.md.

Такие данные содержатся в Расширенном миграционном профиле Республики Молдова за 2014–2018 годы. Документ подготовило Бюро по миграции и убежищу Министерства внутренних дел в конце 2019 года. Анализ включает официальные статистические и административные данные, полученные от министерств и центральных государственных органов, ответственных за учет и сбор данных, касающихся международной миграции населения.