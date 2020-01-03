Россия продлила нулевые пошлины на ряд товаров из Молдовы

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Сказано – сделано! Правительство России продлило на полгода, до 30 июня 2020 года, нулевые пошлины на ряд товаров из Молдовы, включая овощи, фрукты и вино. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлением, ФТС поручено осуществлять ежемесячный мониторинг ввоза в Россию таких товаров и информировать Минэкономразвития и Минсельхоз о результатах мониторинга, а Минэкономразвития совместно с МИД и Минсельхозом – внести в случае необходимости до 20 июня 2020 года предложения об изменении срока применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении этих товаров, пишет 1prime.ru.

Напомним, отмена пошлин на некоторые категории товаров из Молдовы стала результатом договоренности Игоря Додона и Владимира Путина. Впоследствии президент обратился с просьбой к руководству РФ о продлении этого режима. Этот же вопрос поднимал на встречах в Москве и премьер Ион Кику.