Россия готова выделить Молдове кредит на 500 млн долларов для реализации инфраструктурных проектов в нашей стране

Россия готова выделить Молдове кредит на 500 млн долларов для реализации инфраструктурных проектов в нашей стране

Российская Федерация готова выделить Республике Молдова кредит в размере 500 миллионов долларов, которые будут направлены исключительно на реализацию инвестиционных проектов. Об этом по итогам визита в Москву заявил Ион Кику. 

Условия получения денег будут обсуждаться на уровне министерств финансов двух стран, отметил он. Глава правительства добавил, что в ближайшее время Молдова, как и было объявлено ранее, превратится в одну большую строительную площадку.

Об этой важной договоренности в рамках передачи на общественном телеканале сообщил и президент Игорь Додон.

– Было принято принципиальное решение об открытии кредитной линии на 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов в Молдове. Первый транш в размере 350 миллионов долларов будет переведен в следующем году, на эти деньги мы будем строить дороги. Условия получения денег будут обсуждаться на уровне министерств, – заявил он. 

 

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