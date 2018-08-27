Россия готова облегчить доступ на свой рынок для некоторых молдавских товаров

Россия готова облегчить доступ на свой рынок для некоторых молдавских товаров

Россия может облегчить доступ на свой рынок некоторым молдавским товарам на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества, если в ходе переговоров удастся выйти на соответствующие договоренности.

Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Дмитрий Козак, назначенный ранее спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

– Вместе мы должны находить сферы и вырабатывать условия, обеспечивающие взаимную выгоду. В отношениях с Молдавией также действует принцип взаимовыгодного сотрудничества. Других ограничений нет. Вполне допускаю, что в результате переговоров мы найдем точки соприкосновения, и такие послабления могут быть. Мы заинтересованы в расширении торговли с любой страной, — сказал Козак.

Он отметил, что обязанность каждого правительства — действовать, исходя из интересов своей страны, пишет tass.ru. «Это относится и к российскому правительству, и к правительству Молдавии», — добавил вице-премьер.

Напомним, что ранее Игорь Додон заявил в одном из интервью, что его цель – снятие всех ограничений для молдавских производителей, которые хотят экспортировать товары в РФ. Он отметил, что нам важно добиться отмены эмбарго и таможенных пошлин на молдавскую продукцию. В конце октября глава молдавского государства планирует совершить официальный визит в Российскую Федерацию, в рамках которого он встретится с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, и этот вопрос.

Стоит отметить, что с момента вступления Игоря Додона в должность главы государства ему удалось решить многие проблемы в отношениях Молдовы и России. В первую очередь это касается экспорта – рост поставок молдавской сельскохозяйственной продукции в РФ за последние полтора года впечатляет. Молдова вошла в топ-10 стран-экспортеров яблок, впервые в истории страны отправив в Россию 215 тонн этого вида фруктов.

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