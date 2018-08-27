Россия готова облегчить доступ на свой рынок для некоторых молдавских товаров

Россия может облегчить доступ на свой рынок некоторым молдавским товарам на основе принципов взаимовыгодного сотрудничества, если в ходе переговоров удастся выйти на соответствующие договоренности.

Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Дмитрий Козак, назначенный ранее спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.

– Вместе мы должны находить сферы и вырабатывать условия, обеспечивающие взаимную выгоду. В отношениях с Молдавией также действует принцип взаимовыгодного сотрудничества. Других ограничений нет. Вполне допускаю, что в результате переговоров мы найдем точки соприкосновения, и такие послабления могут быть. Мы заинтересованы в расширении торговли с любой страной, — сказал Козак.

Он отметил, что обязанность каждого правительства — действовать, исходя из интересов своей страны, пишет tass.ru. «Это относится и к российскому правительству, и к правительству Молдавии», — добавил вице-премьер.

Напомним, что ранее Игорь Додон заявил в одном из интервью, что его цель – снятие всех ограничений для молдавских производителей, которые хотят экспортировать товары в РФ. Он отметил, что нам важно добиться отмены эмбарго и таможенных пошлин на молдавскую продукцию. В конце октября глава молдавского государства планирует совершить официальный визит в Российскую Федерацию, в рамках которого он встретится с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, и этот вопрос.

Стоит отметить, что с момента вступления Игоря Додона в должность главы государства ему удалось решить многие проблемы в отношениях Молдовы и России. В первую очередь это касается экспорта – рост поставок молдавской сельскохозяйственной продукции в РФ за последние полтора года впечатляет. Молдова вошла в топ-10 стран-экспортеров яблок, впервые в истории страны отправив в Россию 215 тонн этого вида фруктов.