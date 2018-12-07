Роскошная жизнь молдавского расхитителя богатых домов сменится на тюремные стены (ВИДЕО)

Суд Кишинёва со штаб-квартирой в секторе Центр принял решение поместить под 30-дневный арест гражданина Молдовы, который был задержан по подозрению в совершении серии краж в богатых домах на территории Германии, Италии и Австрии.

Так, в соответствии с решением суда обвиняемый проведёт следующие 30 дней в столичном пенитенциаре №13, передаёт protv.md. Стоит отменить, что подозреваемый не делал никаких заявлений. Сегодня перед судом предстанет и второй гражданин Молдовы, задержанный по данному делу. По словам прокурора, сегодня правоохранительные органы провели обыски в люксовых автомобилях, принадлежащих обвиняемым. В ходе этого были найдены крупные суммы денег.

Напомним, что криминальная группа, состоящая из граждан Молдовы, специализировалась на кражах из богатых домов в Германии, Италии и Австрии. Участники криминальной группы проникали в жилища богатых иностранцев через крышу и выносили из домов только особо ценные вещи и ювелирные изделия. Впоследствии часть похищенного нелегально перевозилась в Республику Молдова и сбывалась на чёрном рынке. Общая сумма ущерба исчисляется десятками миллионов евро.

В результате оперативной деятельности удалось установить, что членами преступной группы являлись 17 граждан Молдовы. Члены группы ездили на роскошных автомобилях Mercedes, BMW, Porsche и т. д. Правоохранители задержали 2 подозреваемых по данному делу, остальные участники преступной группы объявлены в розыск.