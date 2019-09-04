Роскошь без налогов

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О том, наступит ли конец льготам для богатых?

В настоящее время в Минфине завершается работа по разработке предложений к налоговой политике на предстоящий 2020 год. Слишком многое необходимо пересмотреть. А корректировать приходится после всего навороченного проевропейским правлением. Но в данной статье мы рассмотрим лишь явно одиозную систему целого ряда льгот для богатых.

Депардье не выдержал

Согласно христианской, да и общечеловеческой морали, в странах с развитой демократией уровень налогообложения физических лиц стремятся дифференцировать в зависимости от величины получаемых ими доходов. При этом вводятся и специальные налоги на предметы роскоши, элитарное жильё и другие атрибуты богатства. Например, в европейских странах налог на роскошь начал применяться ещё в XVII веке и в настоящее время действует в 130 государствах мира. Разумеется, его формы в каждой стране специфичны, многообразны и постоянно совершенствуются.

При этом одной из наиболее жёстких систем налога на роскошь считается солидарный налог на богатство, введённый во Франции ещё в 1982 году. Там налогообложению подлежат все активы гражданина, включая банковские счета, ценные бумаги и имущество. Учитывается даже недвижимость, зарегистрированная за рубежом. Именно из-за этого небезызвестный французский актёр Жерар Депардье в 2012 году резонансно отказался от французского гражданства, приняв российское.

И в Молдове по мере расслоения общества, а также под давлением западных кураторов по развитию отдельные формы подобного фискального регулирования начали вводиться ещё в девяностых годах прошлого века. А учитывая, что во властных структурах, включая и парламент, в основном люди не бедные, то подобное нормотворчество всячески сдерживалось и даже откровенно саботировалось.

У нынешнего правящего большинства действительно сейчас проблем выше крыши, в том числе и с корректировками налоговой политики. Но если мы всё-таки строим социальное государство, то льготы для богатых необходимо ликвидировать в первую очередь.

Ювелирная работа

Так, с 1 января 2018 года неожиданно для многих ювелирные изделия исключили из перечня подакцизных товаров. Отныне у нас они уже не являются предметом роскоши. Мотив: сложности с администрированием!

Длительная история и у проблемы прогрессивного налогообложения жилой недвижимости повышенной комфортности, которая также в мировой практике относится к категории богатства. Однако только в 2006 году для жилья с площадью, превышающей 100 м², эта норма впервые была закреплена Законом РМ №448 от 28 декабря 2006 года. Впоследствии ставки этого налога неоднократно корректировались, а собираемые средства шли в местные бюджеты.

Однако позже, основываясь на утверждении, что поступления в местные бюджеты остаются незначительными, Законом РМ № 138 от 17 июня 2016 года установили более щадящую ставку налога в размере 0,8% от налогооблагаемой базы, начиная с оценочной стоимости в 1,5 млн леев, при общей площади 120 м² и более. И перечисляются эти средства уже не в местные, а в государственный бюджет! Надо полагать – для «укрепления» декларируемой финансовой независимости местных органов власти!

Люкс – за мизерные акцизы

Не менее парадоксальна ситуация и с введённым с 2018 года налогом на легковые автомобили класса люкс. При этом в редакции, которая не обсуждалась ни с бизнесом, ни с экспертным сообществом. Теперь налог на роскошь для легковых автомобилей этого класса исчисляется в размере 2% от их таможенной стоимости. К ним решили отнести те машины, цена которых составляет 1,5 млн леев и более.

Однако если вникнуть в суть данного нововведения, то окажется, что это скорее мистификация прогрессивного налогообложения богатства. И вот почему.

В Молдове налог на добавленную стоимость при импорте легковых автомобилей уже много лет не взимается. А ставки дифференцированных акцизов, в зависимости от объёма двигателя и типа горючего к стоимости новых легковых автомобилей, с некоторым разбросом составляли около 12%. И одно это уже предоставляло льготу покупателям в 8% – НДС-то 20%. При этом была предусмотрена и корректировка ставок акцизов в зависимости от срока эксплуатации ввозимого автомобиля.

Однако и эта льгота в 8% для власти предержащих, предпочитающих ездить на статусных автомобилях с объёмом бензинового двигателя, превышающего 3 тыс. см³, и дизельного – 2500 см³, была недостаточной. Именно поэтому два года назад под предлогом замены ставок акцизов в евро на леи данный налог и только для этого класса машин сократили на 1/3 – от €3,72 за один см³ двигателя до 55,6 лея.

И с тех пор данная ставка не индексируется ни в зависимости от курса лея, ни от уровня инфляции. К тому же для особо дорогих люксовых машин, как, например, mercedes maybach S 400 4MATIC, mercedes maybach S 450 4MATIC и целого ряда других, реальная ставка акциза вообще выливается в мизерные 4% с небольшим. Поэтому даже эти дополнительные 2% от таможенной стоимости автомобиля при цене более 1,5 млн леев для владельцев porsche, lamborghini, bentley, maserati, rolls royce существенно не меняют общей картины их запредельного льготирования.

Да и в целом беспардонно заниженные акцизы приводят не только к недобору средств в государственный бюджет, а и к лавинообразному росту парка легкового транспорта в стране, и особенно в Кишинёве. Только за последнее десятилетие он вырос почти вдвое. Да и множество дорогих машин на наших улицах вызывает закономерное недоумение у иностранцев, приезжающих в самую бедную страну Европы и привыкших жить скромнее.

А в общем, с одной стороны, это сильно ухудшило экологическую ситуацию: концентрация вредных выбросов на ряде улиц Кишинёва и других населённых пунктов уже превышает допустимые нормы в десять и более раз. А с другой – в часы пик по городу проехать с каждым годом всё бóльшая проблема из-за сплошных пробок.

Асоциальные новшества

Но особенно парадоксальная ситуация в Республике Молдова сложилась с нововведённой одноуровневой системой налогообложения доходов физических лиц в 12%. Весь мир переходит на многоуровневые шкалы, во всё большей мере дифференцируя ставки налогов в зависимости от размера доходов, доводя максимальные до 45% и более.

И в Молдове до 2008 года уже была трёхуровневая система налогообложения физических лиц, которую тогда решили упростить до двухуровневой. В частности в 2018 году она включала личное годовое освобождение в сумме 11 280 леев. Далее с 33 тыс. леев взималась ставка в 7%, а с сумм, превышающих эти доходы, – 18%.

Разумеется, 18% – это ещё не 45% и более, как в целом ряде стран мира, но и они для наших нуворишей казались чрезмерно обременительными. Именно поэтому скоропалительно и под единодушное «одобрямс» тогдашнего проевропейского большинства, с мотивом заботы о малоимущих, с 1 октября прошлого года перешли к одноуровневой шкале.

Действительно, личное освобождение до 2000 леев в месяц против прежних 940 леев для тех, чей доход составляет именно эту сумму, обеспечивает выигрыш в 74,2 лея. Но при дальнейшем росте доходов к 3,5 тыс. леев данная прибавка сходит на нет. А далее до 3,8 тыс. выплачиваемый налог на доход уже становится даже больше прежнего.

Но ведь от 3,5 до 3,8 тыс. леев как раз и зарабатывают те, о которых следовало бы позаботиться в первую очередь. Зато те, кто действительно имеет повышенные доходы (депутаты парламента, члены правительства, руководство различных агентств, банков и т. д.), выиграли несопоставимо больше, так как с каждых последующих 10 тыс. леев это уже куда более весомые 600 леев «экономии»!

При этом следует отметить, что на алогичность перечисленных выше асоциальных новшеств обращалось внимание и прежней власти, в том числе и на страницах нашей газеты. Но тогда это был лишь глас вопиющего в пустыне.

У нынешнего правящего большинства действительно сейчас проблем выше крыши, в том числе и с корректировками налоговой политики. Но если мы всё-таки строим социальное государство, то льготы для богатых необходимо ликвидировать в первую очередь.

КСТАТИ

Недоимки – в карманах богатых

За первое полугодие нынешнего года в государственный бюджет поступило налогов от доходов физических лиц 1991,8 млн леев, или на 1,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года, тогда как средняя заработная плата увеличилась на 17,2%! Разумеется, что бóльшая часть данных недоимок стала, с одной стороны, следствием перехода на одноуровневую шкалу, а с другой – эти потери госбюджета в своей основной массе как обычно оказались в карманах лиц именно с большими доходами.

Михаил Пойсик,

доктор экономики, НИЭИ