Многие россияне прилетят на новогодние праздники в Молдову

Официально россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Роскачество решило узнать у лучшего по результатам исследования сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, куда направятся российские туристы на новогодние праздники.

Если судить по раннему бронированию авиабилетов, то на первом месте среди самых востребованных рейсов – внутренние перелёты. Согласно исследованию, на втором месте расположились страны бывшего СССР, в том числе и Молдова. Так, 10% россиян планируют отправиться на новогодние праздники именно туда.

Ранее бронирование авиабилетов среди россиян распределилось следующим образом:

Россия (внутренние перелеты) – 70% всех бронирований.

Молдова, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Туркменистан (страны бывшего СССР) – 10%.

Страны Евросоюза (Германия, Италия, Испания, Франция, Финляндия, Швеция, Эстония, Чехия, Хорватия и др.), а также Балканский полуостров – 10%.

Таиланд – 3%.

Океания (Австралия, Новая Зеландия, Фиджи и т. д.), Юго-Восточная Азия и Дальний Восток – 3%.

Ближний Восток (Турция, Египет, Грузия, Кипр и др.) – 2%.

Вся Америка – 1%.

Африка – 1%.

Стоит отметить, что ранее, согласно другому исследованию, Молдова также вошла в топ-5 самых популярных среди россиян направлений.