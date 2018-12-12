Многие россияне прилетят на новогодние праздники в Молдову

Многие россияне прилетят на новогодние праздники в Молдову

Официально россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. Роскачество решило узнать у лучшего по результатам исследования сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, куда направятся российские туристы на новогодние праздники.

Если судить по раннему бронированию авиабилетов, то на первом месте среди самых востребованных рейсов – внутренние перелёты. Согласно исследованию, на втором месте расположились страны бывшего СССР, в том числе и Молдова. Так, 10% россиян планируют отправиться на новогодние праздники именно туда.

Ранее бронирование авиабилетов среди россиян распределилось следующим образом:

  • Россия (внутренние перелеты) – 70% всех бронирований.
  • Молдова, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Туркменистан (страны бывшего СССР) – 10%.
  • Страны Евросоюза (Германия, Италия, Испания, Франция, Финляндия, Швеция, Эстония, Чехия, Хорватия и др.), а также Балканский полуостров – 10%.
  • Таиланд – 3%.
  • Океания (Австралия, Новая Зеландия, Фиджи и т. д.), Юго-Восточная Азия и Дальний Восток – 3%.
  • Ближний Восток (Турция, Египет, Грузия, Кипр и др.) – 2%.
  • Вся Америка – 1%.
  • Африка – 1%.

Стоит отметить, что ранее, согласно другому исследованию, Молдова также вошла в топ-5 самых популярных среди россиян направлений.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md