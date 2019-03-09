Романтик из Молдовы сделал предложение своей возлюбленной во время полёта на воздушном шаре (ВИДЕО)

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Жительница Кишинёва получила на 8 марта необычное предложение руки и сердца во время полёта на воздушном шаре.

Возлюбленные знакомы шесть лет, о свадьбе задумывались, но ничего не планировали. На предложение парень решился несколько дней назад, пишет publika.md.

– Я хотел ее удивить, но не знал как. Идей не было. Все получилось спонтанно, я организовал все за несколько часов, – поделился молодой человек.

Его спутница призналась, что не ожидала такого яркого предложения руки и сердца, несмотря на то, что её молодой человек подготавливал её к сюрпризу.

– Не представляла, что может быть так. Он всегда говорил, что это будет сюрприз, но о таком я бы никогда не подумала, – сказала жительница Кишинева Валерия Грэдинару.

Впрочем, будущий жених признает, что без помощи сюрприза бы не вышло. Организовало полет специализированное агентство.

– Эта концепция применяется не впервые. Разумеется, мы выбираем такой сценарий только при благоприятной погоде. Сегодня погода была на нашей стороне, и вот – воспарила еще одна счастливая пара, – отметила организатор Кристина Постолаки.