Романтик из Молдовы сделал предложение своей возлюбленной во время полёта на воздушном шаре (ВИДЕО)

Романтик из Молдовы сделал предложение своей возлюбленной во время полёта на воздушном шаре (ВИДЕО)

Жительница Кишинёва получила на 8 марта необычное предложение руки и сердца во время полёта на воздушном шаре.

Возлюбленные знакомы шесть лет, о свадьбе задумывались, но ничего не планировали. На предложение парень решился несколько дней назад, пишет publika.md.

– Я хотел ее удивить, но не знал как. Идей не было. Все получилось спонтанно, я организовал все за несколько часов, – поделился молодой человек.

Его спутница призналась, что не ожидала такого яркого предложения руки и сердца, несмотря на то, что её молодой человек подготавливал её к сюрпризу.

– Не представляла, что может быть так. Он всегда говорил, что это будет сюрприз, но о таком я бы никогда не подумала, – сказала жительница Кишинева Валерия Грэдинару.

Впрочем, будущий жених признает, что без помощи сюрприза бы не вышло. Организовало полет специализированное агентство.

– Эта концепция применяется не впервые. Разумеется, мы выбираем такой сценарий только при благоприятной погоде. Сегодня погода была на нашей стороне, и вот – воспарила еще одна счастливая пара, – отметила организатор Кристина Постолаки.

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