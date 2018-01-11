Роковой Раскольников. Георгий Тараторкин стал знаменит, «убив» старушку

Герои произведений Фёдора Достоевского, а особенно Родион Раскольников, сыграли в жизни Георгия Тараторкина, пожалуй, ведущую роль.

Георгий Тараторкин с детства не мечтал о Мельпомене. Он родился в счастливый, но очень тяжёлый год Великой Победы в разорённом, но не сломленном Ленинграде. Когда мальчику было всего 7 лет, от тяжёлой болезни умер его отец. Мама осталась одна с двумя маленькими детьми на руках.

Дни напролёт она пропадала на работе, а в выходные водила детей в театры. Маленький Георгий завороженно смотрел на сцену, восхищался костюмами, удивлялся сюжету. Но актёром быть всё равно не хотел — он упорно твердил, что хочет стать учителем.

Затем, уже к окончанию школы, у него появилась новая идея — Тараторкин захотел быть художником. Но, поскольку соответствующего образования у юноши не было, устроился… электриком в родной ленинградский ТЮЗ, куда чаще всего водила его мама.

Юноша предполагал, что когда-нибудь он покажет свои работы театральным художникам, они придут в восторг и помогут ему выбиться в люди. Но художники оказались заняты своими делами, им было не до талантливого электрика, поэтому какое-то время Георгию пришлось повозиться с лампами, софитами, вилками, розетками. В качестве электрика он даже смог поучаствовать — практически сыграть! — в одном спектакле. Правда, самый первый выход на сцену у Георгия Тараторкина не задался. По задумке режиссёра, в какой-то момент на сцене после очередного действа выключался свет, а затем менялись декорации — от электрика требовалось незаметно вынести стол с канделябром и удалиться. Георгий Тараторкин сильно волновался — он решил, что это очень ответственное задание. С утра привёл себя в порядок, надел отглаженные брюки и белую рубашку. Вечером во время спектакля сделал всё, как ему казалось, правильно: вышел, поставил, ушёл. Но спустя 10 минут за сценой раздались страшные крики и ругательства: «Это какой же идиот додумался выйти в темноте на сцену в белой рубахе?!»

Но, несмотря на то, что первый блин вышел комом, Тараторкин вскоре снова попал на сцену ТЮЗа — теперь уже в качестве актёра. Худой высокий электрик с большими глазами привлёк внимание руководства театра — молодому человеку внезапно предложили пройти творческое испытание и стать актёром студии при ТЮЗе. Конечно, он согласился: творчество манило гораздо сильнее, чем электричество.

После этого начинающий актёр переиграл в ТЮЗе немало спектаклей, прежде чем стать знаменитым. А известным Георгий Тараторкин стал после того, как… убил старушку. Правда, не по-настоящему, а перед кинокамерой в фильме Льва Кулиджанова «Преступление и наказание» в образе Родиона Раскольникова.

По слухам, Лев Кулиджанов выбрал на роль Родиона Раскольникова Георгия Тараторкина не только за его актёрский талант, но и за чересчур болезненный внешний вид. В конце 1960-х актёр перенёс тяжёлую болезнь, у него даже отнимались ноги, он страшно похудел, глаза стали казаться ещё больше. Режиссёру очень понравилась такая «натура», и он без сомнений утвердил Тараторкина на главную роль.

После этого персонаж Родион Раскольников навсегда оказался связан с Георгием Тараторкиным. После ошеломляющего успеха картины и получения Государственной премии РСФСР ленинградского актёра пригласили в Москву, в Московский академический театр имени Моссовета к Юрию Завадскому — на роль Родиона Раскольникова в спектакле «Петербургские сновидения».

Вообще, в Моссовете Раскольникова в «Петербургских сновидениях» играл Геннадий Бортников. Когда на эту роль ввели новую кандидатуру — Георгия Тараторкина — театральный мир разделился: одни выступали за Бортникова, другие видели потенциал в Тараторкине. Дошло до того, что в центральной прессе актёров даже попытались столкнуть лбами, разобрав по косточкам игру каждого. Но, что удивительно, ни Тараторкин, ни Бортников на подобные провокации не поддавались. Более того, после одного из спектаклей, в котором играл Георгий Тараторкин, к нему в гримёрку пришёл Геннадий Бортников, подарил коллеге букет цветов и поздравил с прекрасной игрой.​

Недоброжелатели смолкли, интриги забылись, а Георгий Тараторкин стал полноправным исполнителем Раскольникова на сцене театра Моссовета. И благодаря роли Родиона Раскольникова Георгий Тараторкин в 1974 году окончательно перебрался в Москву, поближе к жене и сыну.

Ведь со своей супругой, московской актрисой Екатериной Марковой (Галя Четвертак в картине «А зори здесь тихие») — с которой, кстати, он познакомился во время съёмок «Преступления и наказания» — Георгий Тараторкин в течение нескольких лет виделся не так часто — она играла в Москве в «Современнике», он — в Ленинграде в ТЮЗе. Семья воссоединилась только спустя несколько лет, когда ленинградский Раскольников стал московским.

В Москве Георгия Тараторкина ждал небывалый успех. У молодого привлекательного актёра появилось множество восторженных поклонниц. Несмотря на то, что он был счастливо женат и уже воспитывал двоих детей, сына Филиппа и дочь Анну, дамы часами дежурили у его подъезда, слали письма, а однажды расписали весь подъезд, нарисовав цветы, сердечки и признания в любви. Девушки млели от любви и писали, что никто другой так не подходит на роль героев Достоевского, как большеглазый Георгий Тараторкин. И действительно, Фёдор Достоевский и его произведения, пожалуй, стали путеводной звездой актёра. Ведь за свою актёрскую карьеру он играл в самых значимых постановках по Достоевскому — в «Братьях Карамазовых» и в «Бесах».

В последние годы Георгий Тараторкин снимался не так часто, но его время было расписано по часам. Из молодого актёра он превратился в уважаемого в кино и театральных кругах человека. Георгий Тараторкин много лет вёл во ВГИКе актёрское мастерство, являлся первым секретарём Союза театральных деятелей России и Президентом ассоциации «Золотая маска».

Георгий Тараторкин скончался в возрасте 72 лет 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни.