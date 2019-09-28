Родственники трагически погибшего за границей гражданина Молдовы просят о помощи

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Жительница Молдовы нуждается в помощи, чтобы репатриировать тело трагически погибшего за границей супруга. Сумма, требуемая для репатриации тела, непосильная для неё и её семьи.

Жена погибшего воспитывает 3-летнего ребёнка и находится на 6-м месяце беременности. Полгода назад её супруг уехал на заработки в Колумбию, чтобы обеспечить семье достойную жизнь. Однако в августе текущего года он скончался в результате аварии, произошедшей в чужой стране, передаёт unimedia.md.

Для того, чтобы репатриировать тело погибшего, необходимо 20 000 долларов. Друзья семьи создали страницу в социальной сети, чтобы помочь женщине собрать необходимую сумму. Те, кто хочет помочь, может пожертвовать любую сумму денег через группу в соцсети.