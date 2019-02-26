Родственники трагически погибшего в Германии молдаванина просят о помощи (ФОТО)

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Молодой житель Чимишлии Игорь Желев уехал на заработки в Германию и попал под поезд. Семья погибшего просит всех неравнодушных помочь с перевозкой тела мужчины на родину.

Трагедия произошла 23 февраля в Баден-Вюртемберге в Германии, пишет protv.md. По словам невесты погибшего, о трагедии сообщил сосед жертвы после того, как в квартиру, где проживал мужчина, пришли полицейские. Правоохранители сообщили, что гражданин Молдовы умер после того, как попал под поезд, следующий во Францию.

Семья погибшего говорит, что мужчина уехал за границу, чтобы собрать деньги на свадьбу, которая должна была состояться в ближайшее время. Чтобы вернуть тело погибшего домой, семье нужна большая сумма денег, которой, к сожалению, родственники не располагают. В связи с этим родные обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям.

Данные для помощи и связи:

Желев Николай. MAIB. Банковский счет: MD36AG000000022523614401.

Семье также можно помочь на gofundme.com.

Контакты: 060 188268 – Лена (мама), 060 712871 – Николай (папа), 068 606874 – Петр (брат), 069 826435 – Виорика (невеста).