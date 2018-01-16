Родственники погибшего в ДТП в Новоаненском районе водителя просят о помощи

У мужчины, управлявшего автомобилем Dacia, остались двое несовершеннолетних детей.

Сергею Пердивара было 38 лет, он отец двух мальчиков 12 и 17 лет, у одного из которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Его супруга работает уборщицей в сельской школе за 1 тысячу леев в месяц.

Чтобы выжить, Сергей периодически ездил на заработки заграницу. Трагедия лишила семью кормильца и застала их в период безденежья. Для осуществления похорон необходимо 100 тысяч леев, которых у осиротевшей семьи нет.

На сайте caritate.md инициировали сбор средств для семьи погибшего водителя. Узнать, как сделать свой вклад, можно здесь.

Напомним, страшная авария произошла утром 15 января на 28 километре трассы R2 Кишинев Бендеры неподалеку от села Тодирешть. В ней погибли пять человек, в том числе ребенок, и серьезно пострадали еще двое.