Родственники пьяного водителя мопеда, погибшего при побеге от полицейских, винят в этом их

Трагический инцидент произошел 13 декабря в Каушанском районе.

57-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, возвращался на мопеде из монастыря, в котором работал. Виляющий по дороге мопед с водителем без защитного шлема заметил патрульный экипаж. Мужчину попросили остановиться, однако тот не послушался и лишь увеличил скорость. Полиция начала преследование, в ходе которого водитель мопеда не справился с управлением и вылетел с дороги, пишет protv.md.

В результате падения мужчина получил травмы. Патрульные вызвали “скорую помощь”, однако, по словам ее фельдшера, пострадавший отказался от госпитализации. На следующий день, однако, он почувствовал себя хуже, и его госпитализировали. На протяжении 11 дней мужчина был в коме, а 25 декабря скончался.

Родственники скончавшегося обвинили в произошедшем сотрудников полиции. Они заявили, что те сильно напугали мужчину преследованием, вследствие чего он не справился с управлением. Вина лежит, по их словам, и на фельдшере, который был обязан отвезти пострадавшего в больницу. Тот заявил, что не мог этого сделать против воли пациента, однако не смог документом подтвердить отказ того от госпитализации.

В полиции, в свою очередь, отметили, что для возбуждения уголовного дела оснований нет. Согласно результатам экспертизы, у мужчины была зафиксирована черепно-мозговая травма. Алкотест показал, что в его крови содержалось алкоголя почти 0,5 мг/л, что в три раза больше допустимой нормы.