Родственники парня, скончавшегося на 3 день после свадьбы, обвиняют врачей в халатности: прокуратура возбудила уголовное дело (ВИДЕО)

Родственники парня, скончавшегося на 3 день после свадьбы, обвиняют врачей в халатности: прокуратура возбудила уголовное дело (ВИДЕО)

Родственники 25-летнего молодого человека из Оргеева, который скончался в больнице от внутреннего кровотечения желудочно-кишечного тракта, обвиняют врачей в халатности и утверждают, что пациенту не оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы сообщали, что молодой человек скончался в больнице от внутреннего кровотечения на третий день после того, как сыграл свадьбу. Он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, а спустя некоторое время умер на операционном столе. Родственники погибшего ещё не могут прийти в себя от шока и считают, что врачи больницы не оказали нужную медицинскую помощь. В связи с этим они сегодня написали жалобу в прокуратуру Оргеева на врачей местной районной больницы.

– Было проведено вскрытие, которое показало, что все было в порядке. Не было крови, и все органы были здоровыми, в том числе и сердце. Ему не была оказана необходимая медицинская помощь, – сообщила вдова погибшего.

Она также отметила, что её супруг был здоров и никогда не жаловался на плохое самочувствие. Ему стало плохо за день до трагедии, после чего он пошёл в больницу и вскоре умер. Однако администрация районной больницы Оргеева отрицает все обвинения, передаёт ProTv.md.

– Родственники имеют право на это, в чем проблема? Если они так думают, пусть докажут это. У каждого человека есть на это право, – сказал заместитель директора районной больницы Андрей Стратула.

Представители полиции Оргеева сообщили, что точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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