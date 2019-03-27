Родные просят помощи в поисках 72-летней пенсионерки из Криково (ФОТО)

Родные просят помощи в поисках 72-летней пенсионерки из Криково (ФОТО)

72-летняя жительница Криково, Богуш Лидия, ушла вчера из дома и не вернулась. По словам родственников, она собиралась поехать на похороны своей сестры в Кишинёв, однако до места назначения не добралась.

На похороны сестры пенсионерка так и не приехала, пишет jurnal.md. Отчаявшиеся родственники просят помощи в поисках пропавшей.

В день исчезновения на женщине были серые штаны, зелёная куртка, на голове – платок бордового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру 112 или 060 358 642.

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