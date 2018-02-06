Родное село Игоря Додона первым дало жесткий отпор унионистам, приняв декларацию в поддержку государственности (ФОТО)

8 из 13 местных советников Садова выступили в поддержку сохранения государственности нашей страны, приняв соответствующую декларацию.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам Игорь Додон. Глава государства отметил, что молдавский народ терпелив, но всякому терпению есть предел. В последние дни унионисты, поддерживаемые их идеологами внутри и вне страны, перешли эту границу, приняв скандальные декларации о так называемом объединении с Румынией, подчеркнул он.

– Их антинациональная кампания, в рамках которой ряд советников в примэриях подписали декларации о ликвидации государства, – доказательство того, что шутка с унионизмом затянулась. Это уже открытое антиконституционное действие. И уголовные дела неизбежно найдут своих “героев” в свое время, – отметил он.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что те несколько советников, которые поставили свои подписи за исчезновение Молдовы, нехотя побудили массовую ответную реакцию в ряду молдавских граждан.

– Они побудили нас еще раз заявить о нашей глубокой привязанности к нашей родной стране – Республике Молдова. Лидеры многочисленных сел и районов страны звонят мне и говорят, что они готовы подписать декларации в поддержку государственности РМ. Уверен, что такую патриотическую позицию разделяет подавляющее большинство местных советников. Горжусь тем, что первым населенным пунктом, в котором большинство советников (8 из 13) подписало декларацию в поддержку молдавской государственности, стало мое родное село Садова, – добавил президент.

Глава государства выразил уверенность, что аналогичные декларации подпишут и другие населенные пункты страны, чтобы доказать, что у нас есть своя страна и свой дом, и что мы умеем быть настоящими патриотами, когда нашей государственности и идентичности угрожает опасность.

– Мы не хотим ни с кем ссориться и никому не желаем зла. Но мы не потерпим покушения на государственность нашей Родины. Истерика 2018 года по поводу унири пройдет и останется в прошлом, а Республика Молдова уцелеет и у нее будет большое будущее, назло всем, кто желает нашего исчезновения как государства. У Молдовы есть будущее! – подытожил Игорь Додон.