Родившая в туалете ЦМИР девушка подала жалобу в прокуратуру

Об этом сообщили в Ассоциации Promo-Lex.

Согласно их пресс-релизу, жалоба была подана 9 января. В ней указывается на неудовлетворительную медицинскую помощь, оказанную беременной, а также о негативных физиологических и психологических последствиях инцидента.

В Promo-Lex выразили озабоченность тем, что медицинская система в Молдове недостаточно прозрачно работает и предрасположена к нарушениям, а также тем, что в ЦМИР на протяжении трех недель не расследовали случай, а предприняли меры только после его медиатизации.

Напомним, шокирующая история произошла две недели назад. Жительница Новых Анен была вынуждена родить ребенка сама в туалете в Центре матери и ребенка, поскольку медицинский персонал отказал ей в помощи. Женщину также заставили купить лекарства, несмотря на наличие препаратов в больнице.

В ходе расследования было выявлено множество нарушений со стороны персонала больницы. Итогом стало наказание ряда сотрудников. Так, директор ЦМИР получил предупреждение, а глава отделения гинекологии Вячеслав Резняк и главная медсестра этого отделения были уволены. Наказание также ждет и аптеку, продавшую рецептурный препарат без рецепта.