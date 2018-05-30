Родителям учащихся придется раскошелиться на праздничные букеты к “последнему звонку”

Традиционные линейки по случаю окончания очередного учебного года состоятся завтра во всех учебных заведениях страны. “Последний звонок” не обойдется без пышных букетов. Сколько они будут стоить в этом году, узнавал портал stirilocale.md.

Так, веточка голландских хризантем обойдется в 25 леев. Колокольчики будут стоить 15 леев за веточку, а ставшая популярной в последнее время альстрёмерия – 20 леев.

За ветку лилий продавцы цветов просят 100 леев. Одна ромашка стоит 10 леев, а калла – 30 леев.

Желающие подарить учителям розы должны знать, что их цена зависит от длины цветка. Так, короткие розы стоят примерно 15 леев за штуку, в то время как цена длинных составляет примерно 60-70 леев. Готовые цветочные композиции в шляпных коробках или корзинах стоят от 100 леев и выше в зависимости от размера и ассортимента цветов в них.