Родители смогут записать первоклассников в школу онлайн

Жители столицы смогут записать своих детей в первый класс онлайн на сайте e-şcoala.md. Об этом заявила глава Управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу.

Власти считают, что такой подход обеспечит прозрачность процесса регистрации, минимизирует риски, связанные с коррупцией, а также оптимизирует процесс хранения и обработки результатов регистрации, сообщает trm.md.

– Зарегистрироваться можно точно так же, как на egrădiniţă.md. Родителям нужно будет отсканировать необходимые документы. Проблема возникает только с тем, что у нас нет электронной карты расположения учебных заведений, которая бы обновлялась по мере появления новых жилых блоков, которые сдаются в эксплуатацию каждый год, — добавила Родика Гуцу.

Запустить новый механизм планируется с 1 апреля 2019 года.