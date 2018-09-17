Родители, отказавшиеся вакцинировать своих детей от кори, хотят судиться с минпросветом

Представители ряда общественных объединений считают, что приказ, запрещающий непривитым от кори детям посещать учебные коллективы, грубо попирает фундаментальное право ребёнка на доступ к образованию.

По их словам, в постановлении Конституционного суда, вынесенном ещё в 2013 году, говорится, что в случае несоблюдения требования об обязательной вакцинации законодательство допускает учреждение иных форм обучения, не предусматривающих контакты с коллективом, таких как обучение на дому или индивидуальное обучение”, чего государство им не обеспечивает, пишет ipn.md.

Председатель общественной ассоциации Planeta Curată Александр Ковальский, отец двоих невакцинированных детей, в ходе пресс-конференции в понедельник рассказал, что он записал своих детей в школу, и администрация потребовала от него справки, подтверждающие наличие прививок. Мужчина говорит, что он подал заявление, изложив в нём причины своего отказа от вакцинации, и направил обращение в министерство, но пока не получил ответа.

– В качестве представителя родителей из Флорешть, требую провести публичную и открытую дискуссию с профильными министерствами, чтобы обсудить эту проблему, – призвала председатель общественной ассоциации „Areopagus” Алла Сыргу.

Представители ассоциаций требуют обеспечить детям право на альтернативное образование. Они заявляют о своём намерении обратиться в суд, чтобы потребовать отмены приказа, запрещающего школьное обучение невакцинированных детей.