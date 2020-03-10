Родители, находящиеся за границей, смогут временно доверить воспитание ребёнка опекуну

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Родители смогут воспользоваться услугами опекуна и частично доверить ему уход за детьми. Соответствующий законопроект был принят сегодня депутатами в первом чтении.

Согласно документу, родители, которые временно находятся за границей, смогут частично передать права на воспитание и уход за ребёнком опекуну, подав заявку в местный орган опеки и попечительства. В то же время, пишет moldpres.md, родители остаются законными представителями ребёнка, а доверенное лицо будет выполнять функции законного опекуна.