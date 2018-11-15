Родители молдавских дошколят требуют установить в детсадах камеры (DOC)

Всего за 4 дня, с момента создания петиции, её подписали уже более 2 тысяч родителей, большая часть из которых проживают в Кишинёве. Неравнодушными остаются и жители районов страны.

Инициатором петиции выступила общественная ассоциация «Солидарные родители», которая внимательно следит за системой образования в Молдове. А толчком к написанию петиции стал скандал в детском саду №185 на Буюканах, который возник с момента публикации в социальных сетях аудиозаписи, сделанной в одной из групп садика скрытым образом. Крик, ругань, нецензурные слова и шлепки, которые позволяла себя няня и воспитатель в отношении 3-летних детей, услышали миллионы жителей страны и зарубежья.

Петиция адресована премьер-министру Молдовы Павлу Филипу, а также министру образованию Монике Бабаук. Инициаторы отмечают, что дети с 2-3 и до 7 лет проводят в детских садах в среднем 10 часов в день, поэтому влияние дошкольного учреждения на их развитие имеет основное значение.

– За последние несколько лет наше общество не единожды было потрясено подобными ситуациями словесного и физического насилия в дошкольных учреждениях, несмотря на это родители продолжают сообщать о грубых нарушениях со стороны сотрудников детских садов. Однако, их проблемы остаются на уровне крика о помощи в пустыне. Каждый родитель вынужден бороться в одиночестве, – говорится в сообщении ОА «Солидарные родители».

В петиции, которую массово подписывают родители дошколят, обозначены следующие пункты, которые они требуют применить:

установить камеры видеонаблюдения во всех дошкольных учреждениях и обеспечить родителям доступ к ним;

организовать тренинги с участием психологов и экспертов детской психологии;

психологам систематически оценивать состояние воспитателей и сотрудников, имеющих отношение к воспитанию детей в дошкольном учреждении, в целях выявления людей, способных проявить насилие в отношении детей;

финансово стимулировать преподавательский состав;

штрафовать администраторов дошкольных учебных заведений, сотрудники которых совершают акты насилия.

Подписать петицию за образование без насилия в детских садах можно здесь.