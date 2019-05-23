Родители и педагоги выступили против внедрения нового школьного предмета: они уверены, что в нём продвигается педофилия (DOC)

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Группа педагогов, родителей, психологов, а также ассоциации отправили открытое письмо комиссии образования парламента Республики Молдова и Министерству образования, культуры и исследований с просьбой отменить внедрение в школьную программу нового предмета «Личное развитие» и половое воспитание любой формы.

– Мы выражаем своё несогласие с введением в школы Республики Молдовы обязательного полового воспитания через внедрение нового предмета «Личное развитие» и преподавание полового воспитания любой формы. Подобные предметы преподают в школах добровольно, в рамках модуля обязательного предмета и факультативного курса – «Воспитание в целях здоровья», – говорится в письме.

По мнению подписавшихся, родители имеют право воспитывать своих детей в духе своих собственных ценностей, которые гарантированы Конституцией и международными документами, передаёт realitatea.md.

– Мы считаем, что открытому половому воспитанию нет места в школе, потому что оно не способствует нравственному и физическому здоровью детей, а наоборот. С какой целью оно вводится в наши школы? Мы также обращаем внимание на тот факт, что обучение этому показало свою неэффективность в борьбе с заболеваниями, передающимися половым путём, и сокращении числа абортов во многих цивилизованных странах, – считают педагоги и родители.

Пресс-секретарь Министерства образования, культуры и исследований Анжела Мутрук сказала, что вскоре будет опубликован ответ на это письмо.