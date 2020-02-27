Родители четырёх и более детей бесплатно получат медицинский полис

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Оба родителя, в том числе приёмные, которые воспитывают не менее четырёх детей, получат статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования. Соответствующий законопроект был принят сегодня депутатами в двух чтениях.

Согласно проекту, статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования получит родитель, в том числе усыновитель, который растит и даёт образование четырём и более детям, в течение периода, когда возраст минимум одного из детей не превышает 18 лет. Документы, подтверждающие эффективное воспитание детей, будут выдавать территориальные структуры социальной помощи, передаёт moldpres.md.