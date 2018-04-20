Родителей детского сада №8, находящийся неподалёку от горящего здания Академии наук, просят срочно забрать детей

Густой дым повалил в сторону детского сада №8, который находится в непосредственной близости от загоревшегося здания Института микробиологии, на улице Спрынченоая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мунсоветник от ПСРМ Александр Одинцов. По его словам, вблизи сада чувствуется едкий запах химикатов.

Сильнейший пожар бушует в эти минуты в здании Института микробиологии и биотехнологии Академии наук. В тушении задействован уже весь столичный гарнизон пожарных.