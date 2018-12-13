Родился в рубашке: житель Кантемира получил пять пуль, но врачам удалось спасти ему жизнь

Житель Кантемира может смело заявить, что родился во второй раз, после того, как врачи вытащили из его тела 5 пуль и сумели сохранить ему жизнь.

В конце ноября этого года житель Кантемира, отец троих детей, был доставлен с пулевыми ранениями Службой скорой медпомощи AVIASAN в Республиканскую клиническую больницу «Тимофей Мошняга». В потерпевшего стреляли семь раз: пять пуль пришлось хирургическим путём извлекать из мягких тканей, а ещё две пули прошли по касательной, пишет actual.md.

Хирурги, оперировавшие пациента, сказали, что хирургическое вмешательство проводилось нелегко, так как пули было трудно обнаружить. По их словам, пациенту крупно повезло, так как пули задели магистральные сосуды, благодаря чему пациент выжил.