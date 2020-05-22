Родился в рубашке: водитель из Окницы отделался испугом после того, как врезался в столб (ВИДЕО)

Родился в рубашке: водитель из Окницы отделался испугом после того, как врезался в столб (ВИДЕО)

Инцидент произошёл вечером 21 мая возле железной дороги в Окнице. Автомобиль получил серьёзные повреждения после того, как врезался в столб.

На место происшествия прибыл экипаж полиции. Как пишет echipa.md, водитель по неустановленным причинам не справился с управлением и врезался в столб. К счастью, мужчина не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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