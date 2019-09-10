Родился в рубашке: в результате ДТП в Ставченах машина превратилась в груду металла, а водитель чудом остался в живых (ФОТО)

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ДТП произошло сегодня утром на трассе R-14, вблизи коммуны Ставчены муниципия Кишинёв. Водитель чудом выжил после жуткой аварии, в результате которой автомобиль превратился в груду металла.

Согласно предварительным данным, 27-летний водитель находился за рулём автомобиля марки Renault. По неизвестной причине он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, передаёт deschide.md.

Судя по фотографиям, сделанным с места происшествия, автомобиль был полностью уничтожен. К счастью, водителю удалось выжить, он был доставлен в больницу в сознании. По предварительным данным, у пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма и множественные переломы рёбер.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: zugo.md